Parkeerwachter: het lijkt een hondenstiel, maar je kunt je evengoed afvragen of onze steden wel parkeerwachters nodig hebben. ‘Bloedzuigers die voor rekening van beursgenoteerde parkeerbedrijven het laatste beetje kleingeld uit de zakken van de automobilist kloppen,’ scheldt iemand op een blog. De meeste Vlaamse steden hebben het parkeerbeheer inderdaad uitbesteed aan particuliere bedrijven – aan Apcoa of Vinci Park, om alleen maar de bekendste namen te noemen.

Niet zo in Antwerpen, waar het Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf de controles verricht. En jawel, zo betoogt communicatieverantwoordelijke Ivon Deden met veel vuur, parkeerwachters zijn nuttige krachten. ‘Natuurlijk zijn ze niet populair: met het uitschrijven van retributiebonnen maak je weinig vrienden. Maar het Autonoom Parkeerbedrijf speelt een belangrijke rol in het mobiliteitsbeleid. We reiken bewonerskaarten uit, we beheren het netwerk van stadsfietsen, en we onderzoeken de parkeerbehoeften. We hebben sinds kort een parkeermakelaar die per wijk de vraag en het aanbod op elkaar moet afstemmen. In dat plaatje passen ook onze parkeerwachters.

Met hun controles sporen ze de automobilisten aan om correct te parkeren, en zo de overlast voor bewoners en andere weggebruikers te beperken. Om het geld van de retributies is het ons niet te doen: dat gaat naar de stadsschatkist en wordt gebruikt voor nieuwe investeringen in mobiliteit, zoals de stadsfietsen. Ook het systeem van het sms-parkeren is ontwikkeld met het geld van onze retributies – Antwerpen is trouwens een pionier op het vlak van sms-parkeren.’