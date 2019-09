Lelièvre was 33 jaar oud toen hij in 2004 tot 25 jaar cel werd veroordeeld door het assisenhof van Aarlen wegens zijn betrokkenheid, samen met Marc Dutroux en Michelle Martin, bij de ontvoering en het gevangenhouden van An, Eefje, Sabine en Laetitia.

Lelièvre kreeg de mildste straf van de drie. De heroïnejunk, ten tijde van de feiten een jonge twintiger, werd beschouwd als een makkelijk te manipuleren hulpje. In ruil voor het inlossen van zijn drugsschulden moest hij Dutroux helpen bij enkele ‘klussen’, het ontvoeren van jonge meisjes.

