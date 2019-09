40 jaar Ancienne Belgique (slot): eten, streaming, aanslagen en hiphop

'Zelfs in Noord-Korea wordt er naar ons gekeken'

Peter Deckers, in bijberoep gitarist bij Fixkes, begon in de AB te werken in 2003. Aanvankelijk als persverantwoordelijke, maar het in een rotvaart veranderende digitale landschap stuurde hem al snel een andere richting uit. Op zijn naamkaartje staat vandaag: Video Savant.

Peter Deckers «Ik werd de eerste content manager, wat een duur woord is voor ‘verantwoordelijke voor de website’. Ik kwam van platenfirma Universal, waar de helft van het personeel was buitengezwierd omdat ze de digitale trein hadden gemist. Ik wilde in de AB niet de fout maken die ze bij Universal hadden gemaakt en wist dat we iets met dat internet moesten doen, dat de toekomst zich steeds meer zou gaan afspelen op YouTube en Facebook, dat toen nog maar net bestond. Al heel vroeg zijn we concerten beginnen te streamen. Aanvankelijk nog via onze eigen server, want op YouTube stonden toen alleen nog maar filmpjes van anderhalve minuut, in superlage resolutie. Maar niet iedereen hier zag het potentieel van wat ik wilde doen, ik heb tien jaar lang moeten vechten om dingen gedaan te krijgen. Maar ik snapte het wel: in de beginjaren lokten onze streams hooguit enkele duizenden kijkers per maand, nu zitten we aan ongeveer dertigduizend per dag. De klok rond zit er altijd wel ergens iemand op de wereld bij ons binnen te kijken. Een maf gevoel. Zelfs in Noord-Korea en Vaticaanstad hebben we al een kijker gehad. Of het de paus was, weet ik niet, maar er hebben daar in Vaticaanstad wel degelijk enkele goedheilige mannen drie kwartier lang naar ons concert van Sam Smith zitten te kijken (lacht).»