De 7 hoofdzonden van Jens Dendoncker: 'Soms voel ik me een heroïnejunk die zijn shot nodig heeft en weet dat de dealer op de hoek staat'

'Mochten mijn lief Lauren en ik op dezelfde school hebben gezeten, dan hadden we zo goed als zeker nooit met elkaar gesproken'

Drie jaar na zijn winst in Humo’s Comedy Cup is Jens Dendoncker, niet het minst tot zijn eigen verbazing, één van de populairste gezichten op VTM. In de aanloop naar Rode Neuzen Dag, VTM’s jaarlijkse benefietgebeuren, duikt hij her en der op als zogeheten Ambassadeur – vorige week nog stelde hij het wereldrecord applaudisseren scherper – en in het druk bekeken ‘Belgium’s Got Talent’ mag hij gedurende de auditierondes de van een barkruk gelazerde Niels Destadsbader vervangen als jongste jurylid, een kunstgreep die de ingesufte vrijdagavondshow duidelijk deugd doet.

Jens Dendoncker «Voor ‘Belgium’s Got Talent’ hebben ze me echt op het allerlaatste moment nog gebeld met de vraag of ik Niels wilde vervangen. Nu, ze wisten wel dat ik het min of meer zou kunnen, omdat ik op vraag van VTM al eens had meegedaan aan een vrijblijvende test – sowieso testen ze ieder jaar een aantal mensen. Ik heb ja gezegd met de uitdrukkelijke zegen van Niels zelf: hij stond er helemaal achter dat ik het deed. Volgens mij ook omdat ik een volledig ander type ben, waardoor er geen concurrentie is.»