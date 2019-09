'Ik heb slecht nieuws: er zitten een paar heel foute mannen in dit vliegtuig'

Zesenveertig minuten nadat vlucht United 93 was opgestegen, vloog het toestel met kruissnelheid op 35.000 voet boven het oosten van Ohio. Plotseling daalde het 685 voet en elf seconden later, om 9.28 uur, schreeuwde gezagvoerder Jason Dahl of copiloot LeRoy Homer in de cockpitradio: ‘Mayday! Mayday! Mayday!’ Vlak daarna was te horen: ‘Hé, wegwezen hier!’ Terwijl de terroristen hun plaatsen probeerden in te nemen, moet ten minste één van beide piloten de spraakknop van de radiomicrofoon ingedrukt hebben gehouden, want verkeersleiders en piloten van vliegtuigen die op dezelfde radiofrequentie zaten, konden het gevecht in de cockpit horen. 35 seconden na het noodsignaal schreeuwde Homer of Dahl nogmaals: ‘Hé, weg hier, jij, ga weg!’

De berichten kwamen binnen bij de verkeersleider van vlucht 93, John Werth van de luchtverkeersleiding in Cleveland. Die moest al een groot aantal ballen in de lucht houden, veel meer dan de zestien vluchten op zijn radarscherm. Hij had van de eerste twee kapingen gehoord en nam met piloten die door zijn sector vlogen contact op om te vragen of ze een vermist toestel hadden gezien: vlucht 77 van American Airlines (het vliegtuig dat in het Pentagon is gevlogen, red.). Sommige piloten hadden het één en ander gehoord over het WTC en wilden daar meer over vernemen. Werth wist niet goed wat hij moest antwoorden, want hij was bang paniek te veroorzaken. Hij zei tegen de piloten dat ze hun luchtvaartmaatschappij moesten bellen en vermeed heel bewust woorden als ‘kaping’. Intussen bleef hij op zijn radar naar American 77 zoeken.