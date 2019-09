'Breaking Bad' in Amsterdam: hoe Ronald van Essen en een Belgische huisarts werden neergeschoten

'Iedereen wilde onze xtc-pillen, maar toen kregen we een kogel in ons lijf'

Danny Leclère vestigde zich na zijn studies geneeskunde in Leuven als jonggehuwde dokter in Hasselt. Daar ontwikkelde hij dé formule voor loepzuivere xtc-pillen. Intussen organiseerde hij in het grootste geheim een trafiek met een schip dat vanuit Marokko tonnen hasj verscheepte naar België en Schotland. Hij liep in 1989 tegen de lamp toen een vrachtwagen vol hasj zich op het strand van Oostduinkerke vastreed. Leclère belandde in de gevangenis van Antwerpen. In het voorjaar van 1992 kwam hij op borgtocht vrij om de begrafenis van zijn grootmoeder bij te wonen. Hij keerde nooit naar de cel terug, maar vluchtte naar Nederland. Daar stortte hij zich samen met drugsbaronnen Ronald van Essen en Tonny van Dalen op de aanmaak van xtc. Leclère krikte de productie van de feestpillen zodanig op dat ze binnen de kortste keren multimiljonair waren. Maar het feest was van korte duur: op Hemelvaartsdag 1993 werd Danny Leclère op klaarlichte dag op de ringweg van Amsterdam neergekogeld. Hij was amper 34. De daders werden nooit gevat. De aanslag op Leclère was één van de eerste in een lange reeks van liquidaties in Nederland die tot vandaag blijft duren.