'In de pikorde van de Vlaamse rock ben ik de eeuwige tweede. Zoals mijn grote held Raymond Poulidor'

Bij het leven dat Daan vandaag leidt, vormen zijn eigen songtitels het perfecte bijschrift. ‘The Player’ die zich lange tijd te buiten ging aan ‘Swedish’ en andere ‘Designer Drugs’, maar die een klinkende ‘Victory’ behaalde op zijn criticasters en op zichzelf door uit te groeien tot een bescheiden ‘Icon’, speelt tegenwoordig vooral voor ‘Housewife’. Zijn vriendin en zijn 8 maanden oude dochter Samuelle Lou Jane zijn vandaag het huis uit, dus we kunnen kiezen in welke hoek van zijn herenboerderij we ons verschansen. Dat alleen al duurt een kwartier. Woonvleugel één: te intiem. Studiovleugel: dan gaat hij niet van zijn instrumenten kunnen afblijven. De tot concertzaal omgebouwde schuur: te groot. Woonvleugel twee: och, eigenlijk is het veel te mooi weer om binnen te zitten. Van de vier terrassen kiezen we datgene met het fraaiste uitzicht. Het grenst aan de wei waar de paarden van één van zijn ‘Exes’ lui staan te grazen.

HUMO Is het hier straks groot feest?