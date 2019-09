Undercover in de namaakindustrie: in China op zoek naar de herkomst van onze neprugzak

[QUOTE_De verkoop van nepartikelen vormt de grootste criminele onder neming ter wereld}

Ik ben momenteel in Guangzhou,’ mailt Sebastian Köhler, een Duitser die doet alsof hij op grote schaal namaakrugzakken uit China wil verkopen. ‘Gelieve te laten weten waar en wanneer we elkaar kunnen ontmoeten.’ Bella en Jack hebben tot nu toe altijd heel snel geantwoord op mails, maar dit keer laten ze niets van zich horen. Wellicht hebben ze door dat Sebastian Köhler een val is, die hen met hun eigen methodes probeert te strikken.

Sebastian Köhler, dat zijn wij, een team Duitse journalisten. Wie Bella en Jack zijn, weten we niet. We hebben cybercrimespecialisten, privédetectives en microbiologen ingezet om dat uit te zoeken. We hebben geprobeerd te achterhalen waar geldstromen en postzendingen vandaan komen. En we hebben Sebastian Köhler in het leven geroepen om onze identiteit te verhullen.