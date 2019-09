Mathieu Mortelmans «‘Bastaard’ bestaat uit een mix van verschillende genres. Er zitten thrillerelementen in, maar het is ook een psychologisch drama over een gezin dat er niet in slaagt om het verlies van een dierbare te boven te komen. Tegelijk is het een home invasion-film, waarbij iemand de persoonlijke levenssfeer van een gezin binnendringt. Uit al die elementen hebben we iets unieks proberen te distilleren.»

HUMO De cruciale rol van Radja wordt vertolkt door debutant Bjarne Devolder. Wat maakte hem geknipt voor de rol?