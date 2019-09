De afloop van elke aflevering is wel vaak dezelfde: de rijke stinkerds zijn nog altijd blij dat ze rijk zijn, en de arme luizen hebben de alarmsystemen van de welgestelden goed gedocumenteerd, zodat een neefje dat het niet zo goed doet op school daar wellicht ooit zijn voordeel mee kan doen.

Jason Van Deick «De dag nadat ik door VTM bij de voedselbank uit de rij was geplukt, mocht ik al meedoen aan het programma. Ik moest naar een fraaie villa en daar maakte ik kennis met een wijf dat mij door de redactie was beschreven als ‘een wondermooie vrouw’. Haar naam heb ik nooit kunnen onthouden, hij klonk als een goedkoop whiskymerk: Anastney of Cutmedanya of zoiets. Ze leek op Elio Di Rupo, maar dan met het kapsel van Ariana Grande. Ik moest meteen mee naar het golfterrein.»

HUMO Had je ooit eerder golf gespeeld?