'Bij macht hoort diepe nederigheid, iets wat Mark Zuckerberg en Elon Musk niet hebben'

‘Respecteer jezelf’

Stine Jensen, filosofe

De leerlingen staan met hun rug naar de muur in het klaslokaal. Ze praten in zichzelf. Het is een beetje een gek gezicht, al die hardop pratende leerlingen, maar het hoort bij de les. Zo meteen zullen ze één voor één hun speech geven. Spreek over het belangrijkste levensadvies dat je ooit hebt gekregen, luidt de opdracht.

Ik ben op reis door Amerika voor een filosofisch tv-programma over de kracht en keerzijde van positief denken, en zo ben ik op een high school in een buitenwijk van Berkeley beland, in Californië. De lerares heet Mikendra McCoy. Ze is één van de voormalige speechschrijvers van Bill Clinton en gelooft dat taal de werkelijkheid vormgeeft en kan veranderen. Ze heeft de politiek verlaten omdat ze het harde spel niet meer wilde spelen, en heeft gekozen voor een leven in het onderwijs, met tieners.