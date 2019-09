Charlotte Van den Broeck (28), dichteres en schrijfster: 'Ik ben een onuitstaanbare perfectioniste, dat kan me fataal worden'

HUMO De aanleiding tot een boek dat je over de wijde wereld jaagt, ligt dicht bij huis: in het zwembad van Turnhout, waar je zelf als tiener plonste.

CHARLOTTE VAN DEN BROECK «De zeldzame keren dat het open was, ja, want sinds de opening in oktober 2005 is Zwembad Stadspark nooit langer dan drie opeenvolgende maanden open geweest. Er waren voortdurend stroompannes en de eigenaardigste dingen deden zich voor: een meisje dat met haar paardenstaart in het afzuigsysteem verstrikt geraakte, water dat in melk leek te veranderen. Ik heb echt niks zelf moeten verzinnen, de Kempen-bijlage van Gazet van Antwerpen bleek heel inspirerend! (lacht) De kelder van het gebouw zakte weg in de Kempische moerasgrond en de zwemmers konden elk moment geëlektrocuteerd worden. En in díé kelder, zo ging het verhaal, zou de architect van het zwembad zich hebben opgehangen.»

HUMO Die arme man geef je geen naam: hij moet in de regio toch over de tongen gegaan zijn?