'Hij put kracht uit de armoe de die hij als kind heeft meegemaakt. Hij rijdt door een muur als het moet'

Tot op de voorlaatste dag droomde haast elke wielerfan dat Julian Alaphilippe de Tour 2019 zou winnen. Dan pas verloor hij de leidersplaats – na een geneutraliseerde bergrit dan nog – aan de jonge Colombiaan Egan Bernal, wiens talent bleek uitsloeg bij wat Alaphilippe de weken voordien had laten zien. In zijn gekende stijl, zonder veel te rekenen, en met zoveel panache dat zelfs Eddy Merckx er vol bewondering voor floot, was hij in het begin van de Tour ten aanval getrokken en had hij de gele trui veroverd. Met veel moed, passie en karakter bleef hij die verdedigen, waardoor hij van die Tour het beste vervolgverhaal sinds jaren maakte. Eindelijk zagen we weer een mens op de fiets, geen robot. Maar het meest raakte hij iedereen náást de fiets. De aandacht en warmte die hij het publiek schonk, maakten hem nog meer bemind. Hij is de meest ongewone renner van het peloton, maar wat maakt hem dan zo bijzonder?

Patrick Lefevere (64), zijn teambaas bij Deceuninck – Quick·Step, die nochtans de reputatie heeft stug te zijn, lijkt zelfs helemaal week te worden zodra hij over Alaphilippe begint.