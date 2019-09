Marc Didden: 'Shakespeare voor het volk'

De dagen worden korter en de rokken langer. Als de najaarszon wat traag van begrip is, wordt terrasjes doen al gauw een Olympische discipline waarbij een wolletje om de schouders voor een goed gevoel kan zorgen. Later op de canapé: idem dito. Als mijn gezelligheidsdekentje van elektriciteit voorzien was, dan draaide ik de knop alvast op 7.

Vanavond kijken we nog eens naar ‘Thuis’. Ik sta slechts 4.677 afleveringen achter, dus lees ik me maar snel weer in via de vakpers en verneem volgende plotpunten: ‘Stan is ziek. Tussen Tania en Ann is de passie wat gaan liggen. Rosa belt naar de Kabouters omdat ze met een lek zit. Helaas hebben zij geen tijd om meteen langs te komen. Britney moet opnieuw naar de tandarts.’

Te moeilijk voor mij. Dus schakel ik over naar ‘Familie’. Daar zit het zo: ‘Zjef betrapt Niko en Rudi in het holst van de nacht. Benny hoort van Lars dat Robyn hem toch heeft opgezocht om over Jonas te praten. Hij spreekt haar erover aan.’ Shakespeare voor het volk, denk ik dan meteen. En ook benieuwd naar wat Niko en Rudi zoal uitvreten als het donker is.

Dilemma! Trilemma, zelfs! Want ik heb ook nog een aflevering van ‘Gina & Chantal’ op de recorder staan. Die waar ‘Gina en Chantal proberen met de hulp van Chantals vriend Henk Marks schuldeiser te ontvluchten’.

Dat het een fijne tv-avond wordt, staat in de sterren geschreven. Ik plas alvast bijna in mijn broek van de voorpret. En ik bel dan maar naar de Kabouters. Of naar ‘De buurtpolitie’?

Marc Didden