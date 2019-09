'Ik kom uit een shithole vol geweld, maar ik heb het wel ver geschopt'

Grey Area’ was niet zomaar een plaatje, het was een afrekening met een moeilijke periode uit Little Simz’ leven. Speelden de Londense parten: seksisme in de muziekindustrie (‘Venom’), slechte relaties (‘Sherbet Sunset’) en, vooral, een depressie door het drukke, ongezonde leven op tournee.

LITTLE SIMZ «Het komt hierop neer: als je zwaar tourt, dan moet je leven als een atleet – en die les is mij destijds een beetje ontgaan, waardoor ik mezelf begon te verwaarlozen: slecht eten, te veel drinken... En ik was ook altijd maar weg van mijn familie en vrienden: ik was niet bij de eerste voetbalwedstrijd van mijn neefje! Dat gemis begon zijn tol te eisen.