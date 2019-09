Humo sprak met de ouders van Pia: 'Op een dag gaan we Pia kunnen zeggen: ons land heeft jou gered'

'Maggie De Block zegt de hele tijd dingen die niet kloppen.' 'Niet kloppen? Ze líégt!'

ELLEN DE MEYER «Ik denk dat ik voor ons allebei mag spreken: we zijn moe (lacht). De adrenaline is uitgewerkt, de high gaan liggen en de euforie getemperd. We kijken ernaar uit om het gewone leven weer op te pikken: werken, thuiskomen, koken en met de kindjes spelen. Business as usual. (Mijmerend) Gewoon nog eens een avond in de zetel zitten en tv-kijken, zonder dat ik duizend mails moet beantwoorden. Want ja: er moeten nog heel veel mails beantwoord worden.»

TIM BOEHNKE «De mensen moeten maar geduld hebben.»

DE MEYER «Ik hoop dat ze dat begrijpen. Vorige week maandag zag ik twintig onbeantwoorde mails in mijn mailbox: ‘Oei, die moet ik tegen morgen nog snel efkes beantwoorden.’ De dag nadien waren het er vijfhonderd, nu meer dan duizend. Dan zwijg ik nog over de Facebook- en Instagram-berichten.»

HUMO Euforie, zei je daarnet: is die vergelijkbaar met wat je voelde toen Pia geboren werd, in november vorig jaar?