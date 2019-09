'Ik dacht dikwijls: als een auto me nu zou aanrijden, is dat oké, dan hoef ik de pijn niet meer te voelen'

Tine (*) belandde in een depressie toen ze als eerstejaarsstudente in de rechten worstelde met de lijvige syllabussen en de anonieme aula’s. Vandaag is ze afgestudeerd, een jaar later dan gepland.

TINE (23) «Ik ben altijd perfectionistisch geweest, een karaktertrekje dat ik van mijn ouders heb geërfd. We hebben een goede band, maar ze hebben me altijd op het hart gedrukt dat ik, hun enige kind, het nog beter moest doen in het leven dan zij. Ze eisten alleen het beste. Als puber speelde die drang naar perfectie soms in mijn voordeel – ik kon bijvoorbeeld moeiteloos op één avond dertig pagina’s geschiedenis uit het hoofd leren. Maar het beperkte mijn sociale leven en mijn persoonlijke evolutie. Ik was gek op basketbal, maar het grootste deel van de match zat ik op de bank omdat ik bang was dat ik niet goed zou spelen.