The Analogues treden op als zichzelf, maar ze brengen de songs van The Beatles live exact zoals The Fab Four ze indertijd in de studio hebben opgenomen – de beste popgroep aller tijden heeft na 1966 haar beste songs nooit zelf live gespeeld. Nadat de Nederlanders eerder al ‘The White Album’ en ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’ een nieuw leven hebben gegeven, brengt de groep op 26 september ‘Abbey Road’ live in de Lotto Arena, vijftig jaar na de release. Die dag brengen ze ook hun versie van de plaat uit, die ze hebben opgenomen in de Abbey Road-studio’s in Londen. In de controlekamer van Studio 1 spreek ik met Bart van Poppel, de John Lennon én de George Martin van The Analogues.

HUMO Ik speelde hier net het slotakkoord van ‘A Day in the Life’ op de piano waarop Paul McCartney onder andere ‘Lady Madonna’ heeft gespeeld. Hebben jullie die ook gebruikt?

Bart van Poppel «Ik heb in Studio 2 de strijkerscrescendo’s van ‘A Day in the Life’ opgenomen. Na afloop beseften we plots dat we het slotakkoord vergeten hadden. Hoe is het in godsnaam mogelijk? (lacht) Toen hebben Fred, Diederik en ik het op drie piano’s gespeeld. Maar ondertussen hadden we in de bar, in een euforische stemming, iets te veel bier gedronken. Bijgevolg zaten we op heilige grond zo lam als een bal achter die piano’s. Ik geloof dat we tienduizend takes hebben moeten opnemen vóór het goed zat. En toen we éíndelijk alle drie op het juiste moment dat slotakkoord aansloegen, mislukte ook die take omdat, terwijl het akkoord uitdeinde, een onverklaarbaar hijgen te horen was. Dat bleek de regisseur van onze concerten te zijn, Ruut Weissman, een gezette man die een paar keer die grote trap in de hoek van de studio op en af had moeten lopen… hij was buiten adem (lacht).»