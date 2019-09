Niets krijgt zo vaak het label ‘perfect’ opgeplakt als het vrouwenlichaam. En toch moeten we de eerste vrouw die haar eigen lichaam perfect vindt, nog tegenkomen. Deze week hebben drie vrouwen het over hun vermeende imperfecties, het mysterie van het zwarte haar en bevallen op handen en knieën. ‘Het is de schuld van de maatschappij: die maakt ons wijs dat je niet meer oké bent zodra er een L of een 4 voor je kledingmaat staat.’