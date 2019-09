Yves Leterme: 'Het moment nadert waarop niemand nog met de Franstaligen wil praten'

De politieke toestand in België lijkt uitzichtloos. De hoofdrolspelers verslijten wekelijks een paar schoenen: zo hard wordt er met de voeten gesleept. Yves Leterme maakte het twaalf jaar geleden ook al eens mee, toen hij zich ondanks 800.000 stemmen te pletter liep op de granieten muur van Madame Non & co. Vandaag is de ex-premier een internationale bestuurder die zijn tijd verdeelt tussen Parijs, Bredene en China, en die het gekrakeel in de Wetstraat aanschouwt met een onthechte blik. ‘Ik ben nu gelukkiger dan in de politiek.’