60 jaar Motown: hoe een platenmaatschappij de muziekwereld voor altijd veranderde

(Verschenen in Humo 3605 op 8 oktober 2009)

'Cruisend Met de auto, een Meisje binnen handbereik: dát is Motown'

'Calling out around the world / Are you ready for a brand new beat?’ vroeg Martha Reeves in de zomer van 1964 aan de wereld. En de wereld antwoordde als uit één mond: ‘Ja!’ Blank en zwart, arm en rijk, jong en oud: iedereen zong mee met de hits van Motown. Toen, in de sixties, én nu.