(Verschenen in Humo 3908 op 23 september 2008)

Ze heeft enkele liters bloed verloren. In het bloed rond haar lichaam heeft haar doder voetsporen achtergelaten. Het lichaam is aangetroffen op de tweede verdieping van een huis in een dure buurt in Brussel. Een straat waar mensen gaan wonen omdat het er rustig en discreet is.

Karel Vastesaeger is net thuisgekomen als hij de oproep krijgt van de lokale politie. Karel is hoofdinspecteur bij de Division de Recherches 6 (DR 6) van de Federale Gerechtelijke Politie te Brussel, gemeenzaam de moordsectie genoemd, of la crime. Zoals gewoonlijk stelt hij niet veel vragen aan de telefoon. Tijdverlies: hij vertrekt toch meteen naar de plaats delict. Maar eerst belt hij zelf zijn teamleden Astrid Wanlin en Jamal Douidar op: ‘’t Is weer koekenbak.’ De twintigste keer al dit jaar.