'Ik raakte in extase. Ik moest het horen en opníéuw horen!'

1 The Ventures★ Play Telstar and The Lonely Bull (1963)

Arno «Als klein mannetje had ik een vriend, Frank, met wie ik altijd buiten ging spelen. Tegenwoordig bestaat dat niet meer, maar we spreken over de jaren 50. In die tijd ging ik vroeg slapen en stond ik vroeg op – nu is het het tegendeel – en zodoende stond ik in het weekend vaak al aan Franks deur wanneer hij nog aan zijn petit déjeuner bezig was. Om de tijd te doden, zette ik dan altijd een 45-toerenplaatje op van zijn zussen Raymonde en Dorothy, twee teenagers. Ik herinner me vooral ‘One Night With You’ van Elvis Presley, en later ook ‘Telstar’ van The Ventures. Man, ik raakte in extase van die nummers, ik moest ze keer op keer horen!»

2 Elvis Presley ★ Rock ’n Roll Forever (1981)

Arno «In mijn tienerjaren luisterde ik op zaterdagnamiddag naar ‘Schudden voor gebruik’ op BRT1, dat door Guy Mortier gepresenteerd werd. Eén uur duurde dat, en meteen wanneer het afgelopen was, moest ik naar buiten van mijn vader: zo kon hij in alle rust lezen in één van zijn vele Engelse boeken. Ik vond dat niet erg, want ik had dan mijn shot al gehad: Guy draaide altijd de beste rhythm & blues, en vooral ook veel Elvis. Zeg ’m merci mocht je ’m tegenkomen, hij verdient dat.»

3 The Kinks ★ Kinks (1964)

Arno «Een jaar of tien geleden zat ik thuis in mijn zetel toen ik telefoon kreeg: ‘Arno? It’s Ray.’ Ik zeg: ‘Ray? Welke Ray?’ – ‘Ray Davies.’ Godverdomme, ik kreeg bijna een attaque! Of ik een duet met hem wilde zingen op zijn plaat ‘See My Friends’. ‘Vint,’ zeg ik, ‘of course!’ Je moet weten: The Kinks, dat was mijn favoriete groep toen ik jong was, ik hoorde ze nog liever dan The Beatles en The Stones. ‘You Really Got Me’, met die betonnen gitaarriff: fantastische song!»

HUMO Hoe was Ray Davies bij jou terechtgekomen?