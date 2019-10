De blije begindagen van Blondie: 'Nadat ze gesnoven hadden, haalde Bowie zijn pik tevoorschijn, alsof ik de officiële controleur was'

De tijd waarin we echt doorbraken, was een chaotische, ademloze, rusteloze, krankzinnige periode, die nu grotendeels één grote wazige vlek is, door de snelheid waarmee het zich allemaal voltrok. Na het verschijnen van ons eerste album (‘Blondie’ uit 1976, red.) gaven we een stel concerten in New York en vervolgens gingen we in februari 1977 voor de eerste keer op tournee. Eerst naar Los Angeles, waar we waren geboekt bij het Bel Air Sands, een luxehotel bij Sunset Boulevard. Onze manager had een deal gesloten met de eigenaar: gratis kamers in ruil voor een paar gratis optredens. Die concerten moesten plaatsvinden op een cruiseschip, maar toen het erop aankwam, werd het schip niet-zeewaardig verklaard en werd er geen vergunning afgegeven voor een concert.

Ondertussen reden wij elke avond in ons gehuurde busje van het Bel Air Sands naar de discotheek Whisky à Go Go aan Sunset Boulevard, waar onze manager ook een aantal optredens geregeld had. De Whisky à Go Go was in de jaren 60 beroemd geweest als podium voor veel grote rockbands, maar voelde nu duidelijk de concurrentie van de nieuwe, chiquere clubs die hun deuren openden. De Whisky was op zoek naar iets nieuws om de tent in zijn oude glorie te herstellen. Het was de juiste plek op het juiste moment om indruk te maken. In de eerste week stond Tom Petty in ons voorprogramma, de tweede week speelden we met de Ramones. Er waren maar een paar heel kleine kleedkamers, die we met zijn allen moesten delen. De twee bands, vriendinnen, gasten en hun aanhang zaten allemaal in die kamertjes gepropt. Joan Jett kwam geregeld langs, Ray Manzarek van The Doors was er, en ook Malcolm McLaren, die in de stad was om voor de Sex Pistols een Amerikaans contract los te krijgen. Op een avond kreeg Malcolm ruzie met Johnny Ramone en Johnny joeg hem de kleedkamer uit door hem een gitaar naar zijn hoofd te slingeren.

Een andere avond kwam een man naar boven die geheel in het zwart was, tot en met zijn haar, zijn baard en zijn snor. Hij droeg een cape, een vliegenierszonnebril, een groot kruis aan een ketting en een button met ‘In the Flesh’ op zijn revers. Phil Spector. Hij werd geflankeerd door Dan en David Kessel, een knappe, onberispelijk geklede tweeling, zijn entourage voor die avond. Zij loodsten de Ramones en alle anderen de kamer uit, behalve ons. Terwijl de tweeling bij de deur bleef staan om iedereen buiten te houden, hield Phil een monoloog die tot in de kleine uurtjes doorging. Ergens in dat eindeloze geklets lag een uitnodiging begraven om naar zijn villa te komen. Ik wilde eigenlijk niet gaan. Ik was dol op zijn muziek en voelde me aangetrokken tot zijn gekte, maar ik moest elke avond zingen, twee optredens per avond, zonder vrije tijd. Ik wilde uitrusten voor het volgende optreden.