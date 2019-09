Brittany Howard: 'Na Alabama Shakes heb ik alle regels overboord gegooid'

'Toen ik opgroeide, hoorde ik nergens songs over hoe het voelt wanneer je verliefd wordt op iemand van hetzelfde geslacht. Dat had me nochtans écht kunnen helpen'

De laatste keer dat ik Brittany Howard sprak, was begin 2015, vlak voor de release van ‘Sound & Color’, de tweede plaat van Alabama Shakes die uiteindelijk ook de zwanenzang van de vierkoppige groep uit Alabama zou betekenen. Howard zat toen meer op haar smartphone te tokkelen dan dat ze aandacht had voor de vragen, en stak dat ongeduld op de ADHD-diagnose die ze als kind had gekregen. Twee jaar later, nadat ze in Montreal een concert hadden gegeven voor dertigduizend man, was het over and out voor Alabama Shakes. Ieder bandlid ging naar huis om voor ‘onbepaalde duur’ te herbronnen. De drie mannelijke groepsleden stichtten een gezin, Brittany Howard baarde de meeslepende soloplaat ‘Jaime’, vernoemd naar haar oudere zus die amper 13 was toen ze stierf aan een erfelijke vorm van oogkanker. Howard was 8. Het is trouwens diezelfde ziekte die ervoor zorgde dat Brittany Howard zo goed als blind is aan één oog. Zij kreeg de diagnose na de dood van haar zus, maar bij haar waren de dokters er op tijd bij.