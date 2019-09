Yves Degryse, de vijfde Callboy: 'Het leven is een brokkenparcours, maar na de ruzie of het liefdesverdriet komt er wel weer iets opwindends'

Anthony Biets is dronken. Zonet heeft hij alles verloren wat een mens kan verliezen, en nu strompelt hij door de lobby van een hotel waar stoffige treurigheid uit het vast tapijt kringelt. Tevergeefs zoekt hij het knopje van de lift, om vervolgens met beschaamde wanhoop zijn hoofd tegen het kille metaal te laten rusten. Na die scène uit de vierde aflevering van ‘Callboys’ zat ik in ademnood: Yves Degryse (42) speelt De Man Die Verliest tot op de millimeter juist. De vijfde callboy, doorgaans aan het werk in het theater, is de revelatie van de tweede reeks. ‘Soms moet je de dingen forceren. Anders word je de man die het leven over zich laat komen – Anthony Biets, ja.’