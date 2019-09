'Soms voel ik de mensen denken: 'En, wat doe jij? O, niets?' Dat stoort me, dat vind ik zo hatelijk'

LAUREN FLEMINGS «Ik ben enig kind. Een gelúkkig kind ook: ik heb een heel mooie jeugd gehad en heb nooit een broer of zus gemist. Mijn ouders hadden een beddenzaak – nog altijd, trouwens. Omdat het altijd druk was, namen ze me in het weekend vaak mee naar de winkel. Maar als ik van school thuiskwam, was mijn moeder er altijd. Alleen op woensdagmiddagen was ik alleen thuis. Dan stond mijn eten klaar en moest ik het maar in de microgolfoven zetten. Ik studeerde en sprak af met vriendinnen, maar zonder deugnieterij: ik was een rustig meisje. Mijn ouders hebben niet te klagen gehad.»

HUMO Was je ook een zelfstandig meisje?

FLEMINGS «Toch niet, ik moest niet veel doen thuis. Pas toen Hans voor Lokeren ging voetballen en we samen op kot gingen in Antwerpen, heb ik mijn plan leren trekken: eten maken en (kijkt naar Hans) voor u zorgen.»

HUMO Waar droomde je van?