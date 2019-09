Conner Rousseau, kandidaat-voorzitter SP.A: “Ik word graag onderschat, it's the story of my life”

Sinds hij kandidaat is om John Crombez op te volgen als voorzitter van de SP.A, heeft Conner Rousseau de handen overvol: interviews, bezoekjes aan partijafdelingen, en, vooral, de sociale media bespelen. Tussendoor moet hij de SP.A-fractie in het Vlaams Parlement aansturen en de eerste aanval op de nieuwe Vlaamse regering voorbereiden. Het is veel voor een 26-jarige, maar op zelfmedelijden kun je ‘de Stevaert van Instagram’ niet betrappen. ‘Ik hoef maar even terug te denken aan mijn tijd in de jeugdzorg om te beseffen dat mijn leven helemaal niet zwaar is.’