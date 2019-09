De comeback van dokter Bea: 'Ik geloofde echt dat je kon doodbloeden van je eerste vrijpartij'

Goed nieuws voor ouders die schromen om zelf het Gesprek met hun kinderen aan te gaan: dokter Bea is terug van een tijdje weggeweest en zal uw kroost in vier nieuwe afleveringen van ‘De dokter Bea show’ alles en nog een klein beetje meer uit de doeken doen over soa’s, transgenders, menstruatie en bloot.

HUMO Bloot?

Eva Van der Gucht (dokter Bea) «Die aflevering gaat erover dat je je helemaal niet hoeft te schamen voor naaktheid: we zijn allemaal bloot geboren. Iedereen ziet er ook anders uit onder z’n kleren: je hebt bijvoorbeeld meisjes met grote borsten, en je hebt er met kleine. Dat maakt in wezen niet uit; alleen de grootte van je hart doet er werkelijk toe.»

HUMO ‘De dokter Bea show’ was twee jaar geleden een bescheiden hit op Ketnet. Ben je sindsdien nooit aangeklampt met de vraag waar dat tweede seizoen bleef?

Van der Gucht «Niet in Amsterdam, waar ik woon, maar in België wel. Er worden ook geregeld grapjes gemaakt in mijn bijzijn, à la: ‘Mijn dochter moest en zou vorig weekend cupcakes bakken, hahaha.’ Je weet: in het eerste seizoen deed ik als dokter Bea voor hoe je met een cupcake kunt oefenen hoe je moet zoenen.»

HUMO Negatieve reacties heb je niet gekregen?

Van der Gucht «In mijn gezicht alleszins niet. Ja, ik weet dat er bij de VRT een paar mails zijn binnengekomen van mensen die het niet vonden kunnen dat er met belastinggeld zoiets obsceens werd gemaakt. Maar meer ook niet. Ik ben er oprecht van overtuigd dat het overgrote deel van de koppels met kinderen tussen 9 en 12 jaar blij is met ‘De dokter Bea show’. En geef ze eens ongelijk: voor hetzelfde geld halen die kinderen hun informatie op, laten we zeggen, minder educatieve websites.»

HUMO Welke seksuele opvoeding heeft dokter Bea zelf ooit gehad?

Van der Gucht «Ik herinner me dat er in de les zedenleer – ik spreek over het eerste middelbaar – eens iemand is langsgekomen met een houten penis waar wij dan een condoom overheen moesten schuiven. In het uur dat die les duurde, viel zeker vijftien keer het zinnetje ‘Pas op!’ (lacht) Om maar te zeggen dat ik op die leeftijd zeer blij geweest zou zijn met iets als ‘De dokter Bea show’. Al was het maar om het verhaal te ontkrachten dat je kunt doodbloeden van je eerste vrijpartij – dat fabeltje ging destijds rond op de speelplaats. Ik lag daar dus werkelijk drie nachten over na te denken, hè! Net als over het verhaaltje dat mijn zus me ooit had wijsgemaakt, dat een vriendin van haar een weerwolf was. Kinderlijke fantasie vind ik iets heel belangrijks, maar het kan toch geen kwaad om kinderen op tijd de waarheid te vertellen.

»Daarom ben ik ook zo blij dat we in dit tweede seizoen een aflevering over transgenders hebben, een onderwerp dat de laatste jaren gelukkig bespreekbaarder is geworden. ’t Is wat mij betreft een goede zaak dat we kinderen duidelijk maken wat een transgender precies is. Dat het níét betekent dat je een jongen bent en je eigenlijk een meisje wilt zijn. Nee: je bént al een meisje, alleen heb je het lichaam van een jongen. Dat heb ikzelf, een vrouw van 42, ook moeten leren.»

HUMO Heb je nog meer weetjes opgestoken van je eigen programma?

Van der Gucht «Ja, ik was vergeten dat menstruatiepijn door spieren wordt veroorzaakt. En ook hoe ongelofelijk veel soa’s er zijn. En vorig jaar heb ik het fenomeen van de dick pic leren kennen. Ik dacht eerst dat ze het over een dikke penis hadden, maar nee, het was iets anders. Waarmee ik de Humolezers uiteraard vooral niet wil oproepen om me dick pics te sturen. Ik heb in mijn leven nog nooit een dick pic ontvangen, en ik zou dat graag zo houden.»