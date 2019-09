Sylvester Stallone (73) kan maar geen afscheid nemen van zijn populairste filmpersonages. In zijn vijfde bioscoopavontuur als Rambo gaat de solistische ijzervreter weer ouderwets tekeer. De titel ‘Last Blood’ suggereert dat het misschien wel de laatste maal is dat Stallone opdraaft als de onverwoestbare vechtersbaas die in 1982 voor het eerst de bioscoop binnenstormde in ‘First Blood.’