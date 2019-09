'Ik ben weer 17, ik wil mijn school niet afmaken, ik haat iedereen die macht over mij wil uitoefenen'

Sergio is een lange, slanke man in een korte broek. Ooit was hij profvoetballer bij onder andere Groningen en Telstar, nu is hij pedagogisch medewerker in de gesloten jeugdinstelling De Koppeling in Amsterdam, waar ik twee weken als een jongere met gedragsproblematiek zal verblijven. Sergio is mijn mentor. ‘Ik heb als passagiers-assistent op Schiphol gewerkt,’ zegt hij. ‘Ik ben ook werkloos geweest. Ik vraag aan alle jongeren die hier komen: ‘Wat denk je hieruit te halen?’’

Sepideh is orthopedagoog. ‘Vóór 2008 zaten jeugdzorgkinderen die nu in gesloten instellingen verblijven, in jeugdgevangenissen,’ zegt ze. ‘Je komt hier terecht als een rechter op advies van de jeugdbescherming heeft besloten dat je een gevaar bent voor jezelf of je omgeving. Meestal krijg je dan drie of zes maanden, maar het verblijf kan verlengd worden. Er zitten hier ongeveer veertig jongeren tussen de 12 en de 18 jaar. We hebben de groepen Gandhi A en Gandhi B voor jongeren met een verstandelijke beperking. Groep Cruijff is voor jongeren van wie we denken dat ze snel weg kunnen. Groep Mandela zijn jongeren die tegen het criminele aan zitten – sommige mensen vinden dat de zwaarste groep, ik de makkelijkste. Wat overblijft, komt in groep Obama terecht, daar zit jij. Voor mij ben je een jongere van 16: je krijgt geen privileges en geen sleutel, en als je goed meewerkt, mag je een paar uurtjes op verlof. Ik heb zelf in inrichtingen als deze gezeten. Ik dacht: later ga ik het beter doen.’