In ‘Hoerenchance’ klapt Sigrid Schellen uit het bed. Zonder schroom schetst ze haar ervaringen in de betaalde liefde: over particulier geluk en professioneel gelik, maar ook over het verdriet van een meisje van plezier. In deze voorpublicatie formuleert ze strak en gevat, wat haar vast ook in haar professionele leven van pas komt: ‘Ik streelde met mijn voet langs zijn wangen. Het wond hem op.’