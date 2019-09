Micha Wertheim, cabaretier: 'Kunst geeft moed'

‘Oplossingen zijn het probleem niet,’ hoorde ik Theo Maassen een keer zeggen tijdens een voorstelling. Het was het soort zinnetje waarvoor ik naar het theater kom. Een zinnetje dat in mij landde als een tetrisblokje dat precies daar valt waar een leegte is. Hoopvol zou ik dat zinnetje niet noemen. Eerder een acceptatie van hoe hopeloos de situatie is. We leven in een wereld vol willekeur en chaos. Steeds hopen we dat we oplossingen hebben voor problemen. Hoop die we nodig hebben om niet gek van hopeloosheid te worden.