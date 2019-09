'Met vrouwen praat ik makkelijker over mijn zwaktes. En ik vind ze leuker dan mannen'

Paul Verhoeven, de regisseur van kaskrakers als ‘Turks fruit’, ‘RoboCop’, ‘Total Recall’ en ‘Basic Instinct’ woont al sinds 1985 afwisselend in Den Haag en Los Angeles. Hij is nu 81, heeft een paar zware operaties achter de rug en is behoorlijk vermagerd, maar hij heeft nog steeds die jongensachtige uitstraling. Hij zit op z’n vaste plek op de rode lederen bank van hun villa in de wijk Pacific Palisades, tussen de Santa Monica Mountains en de Stille Oceaan. Bochtige lanen vol palmen, cactussen, bananenbomen en callistemons, met hun vlammende oranjerode bloemen. Het huis is gezellig: overal boeken en planten, schilderijen en filmposters aan de muren, twee grote, zachtaardige honden, een beige en een witte. In de tuin glinstert een bescheiden zwembad, bij de beveiligde hekken staan een paar hardboard platen van zwart-witte koeien. De kennismaking verloopt op zijn Paul Verhoevens: direct.

HUMO Hoe gaat het met u?

Paul Verhoeven «Hoe bedoel je?»

HUMO U bent toch geopereerd aan uw heup?

Verhoeven «Die heupoperatie was het punt niet. Het punt was de perforatie van mijn dikke darm.»

HUMO Ik schrik ervan. Niemand heeft me daar iets over verteld.

Verhoeven «Nou, dat was dus hartstikke gevaarlijk. ‘Wat was er gebeurd als ik een halve dag later was gekomen?’ vroeg ik aan de chirurg. Ze zei: ‘Dan was je dood geweest.’ (Stilte) Maar een paar vrienden weten hiervan. Die praten er niet over.»