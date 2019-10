Céline, Jolien en Ruben uit 'Het gezin': 'We vallen nogal op. Mensen komen zeggen: jullie zijn wel hevig, hè?'

Koosnaampjes als ‘slet’ en trut’, dreigend gezwaai met slagersmessen, vervelende auto-ongevallen: bij de clan Degroote, één van de zes gezinnen die elke woensdag in ‘Het gezin’ op Eén worden gevolgd, is het zelden saai. Ouders Johan en Ria, die een slagerij runnen in hartje Molenbeek, hebben de handen vol met Ruben (18), Jolien (20) en Céline (21) – drie schátten van kinderen die weten wat er te koop is in het leven, als u het ons vraagt. ‘Mama heeft geen gezag, maar als papa doorheeft dat we zitten te niksen, moeten we meteen helpen.’