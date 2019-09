Geen grap: dit zijn de vijf allerbeste Joker-vertolkingen ooit

Wie u – wegens met pek en veren Gotham City uitgejaagd – níét zult terugvinden in deze lijst, is de mislukte clown Jared Leto. Op de set van ‘Suicide Squad’ deed Leto nochtans hard zijn best om indruk te maken: hij waxte zijn wenkbrauwen en schaamhaar, deed Margot Robbie een levende rat cadeau en bleef tussen de opnamen door method-gewijs de Joker uithangen. Toen de film uitkwam, bleek het allemaal veel geblaat en weinig wol: niet alleen bleef zijn screen time beperkt tot slechts 10 minuten, in de schaarse scènes waarin hij wél was te zien, zette Leto de Joker neer als een geesteloos gangstertje dat even weinig dreiging uitstraalt als een opvouwbaar bloemenrek. Leto mag zichzelf het schaamrood op de wangen verven, iets wat níét kan worden gezegd van de vijf schitterende Jokers die wél onze countdown hebben gehaald.

5 CESAR ROMERO

De Joker liet zijn hysterische lach voor de allereerste keer horen in ‘Batman’, de legendarische, van 1966 tot 1968 lopende televisieserie die vandaag staat geboekstaafd als een toonbeeld van hilarische camp – die intromuziek! Cesar Romero zette drie seizoenen lang een heerlijke Joker neer, waarbij we wel moeten opmerken dat Romero’s burleske incarnatie van de superschurk mijlenver verwijderd stond van de Joker uit de in de jaren 40 geïntroduceerde stripreeks van DC Comics: een moordzuchtige psychopaat met een macaber gevoel voor humor. En hoewel de onvoorspelbare Joker in alle opzichten de tegenpool is van de introverte Batman, vullen ze elkaar ook aan: ze bevechten elkaar, maar toch willen ze elkaar niet dood.