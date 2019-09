Het milieu is nooit ver weg in het oeuvre van de Amerikaanse schrijver Jonathan Franzen (60). Zijn tweede roman, ‘Schokgolven’, is een milieuthriller, en veel lezers wisten pas na ‘Vrijheid’ uit 2010 wat fracking precies is en welke gevaren die manier van gas winnen inhoudt. De gepassioneerde vogelspotter schrijft ook degelijke essays over de natuur, waarin hij graag controversiële standpunten inneemt, zoals in ‘Wees zuinig op wat je liefhebt’. Door dat essay uit 2015 kreeg hij de hele milieulobby over zich heen, omdat hij daarin benadrukt dat we in de klimaatcrisis minstens even dringende problemen als de bedreiging van honderden diersoorten over het hoofd zien. Er is nog niets veranderd, vindt Franzen, en daarom heeft hij het essay ook opgenomen in zijn jongste bundel ‘Het einde van het einde van de wereld’.

– Het rapport van de Club van Rome is 47 jaar oud, en het baanbrekende boek ‘Dode lente’ van Rachel Carson zelfs 57 jaar. Nochtans is de milieucrisis pas nu een groot thema in Europa. Hoe komt dat?