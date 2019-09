Jan Mulder: 'Anthony Vanden Borre past beter in een tv-programma over obesitas dan in topvoetbal'

A nthony Vanden Borre is achttien kilo afgevallen. Stond in de krant. Ik ben benieuwd naar het gewicht van Bart Vanegeren, maar dat is nergens te vinden. Hoe zwaar zou Adamo nu zijn? Trouwens, Hazard is veel te dik. Journalisten op de perstribune van Real Madrid constateerden bij Eden een ‘pafferige’ maagstreek met forse uitlopers naar de heupen.

De maagstreek was dagenlang trending op social media. Ik zou die ontwikkeling willen doortrekken, belangrijker maken. In dagbladen en magazines worden personen achter hun naam voorzien van twee haakjes met een getal ertussen. De leeftijd. Voorbeeld: ‘Bart De Wever (48) zal de coalitiebesprekingen met de SP-A morgen aanvangen.’ Interesseert me niet, leeftijd doet in dit verband niet ter zake. Zet het gewicht erachter en zo’n toegevoegd en verder nietszeggend waarmerk is al stukken leuker: ‘Di Rupo (98) is benoemd tot minister-president van Wallonië’.

We weten wel dat koningin Elizabeth van het Verenigd Koninkrijk 93 jaar is, maar hoe zwáár is zij?

Anthony Vanden Borre debuteerde samen met zijn jeugdvriend Vincent Kompany op 16-jarige leeftijd in het eerste elftal van Anderlecht. Vincent heeft de gevallen club deze zomer overgenomen en wil zijn schoolkameraadje graag weer opstellen. Kompany zou beter moeten weten. Iemand die achttien kilogram afvalt, is geen profvoetballer, maar deelnemer aan een programma over extreme obesitas op de televisie.

Manchester United doet het anders. De door Louis van Gaal aangestelde Nederlandse scout Marcel Bout zag na een wedstrijd met de veelbelovende Matthijs de Ligt van Ajax toevallig vader De Ligt op de tribune zitten. Vader was dikbuikig. Bout deinsde terug. Noteerde iets in zijn boekje. Hij vreesde dat zoonlief erfelijk belast was, vroeg op het gemeentehuis de stamboom op, dook daarna in de geschiedenis van de familie De Ligt en stuitte op zoveel overgewicht dat hij de speler aftestte.

Op advies van Cristiano Ronaldo ging De Ligt naar Juventus, dat 80 miljoen betaalde. Ronaldo vulde vorige week op het FIFA-gala de naam van De Ligt nog in als Beste Speler ter Wereld, maar de entree van Matthijs in Serie A was matig tot slecht. Toch te dik? Feit is dat Juventus hem op een dieet zette van koolhydraten, eiwitten en plantaardige producten.

De frontale aanval van Vanden Borre op zijn eigen lichaam is funest. Een te snel verlies van achttien kilo sloopt het sportlichaam. Het wordt murw en slap, kwetsbaar en ongeschikt voor het topvoetbal, waarin fysieke kracht op nummer één staat.

Vanden Borre is verdediger. Collega Joël Veltman van Ajax vertelt in de jongste Voetbal International over die positie: ‘Aan Jaap Stam heb ik veel gehad. Dat je de spits moet opvreten en hem continu in zijn nek moet hijgen.’

Dezelfde dag spreekt stopper Wesley Hoedt van FC Antwerp in Sportmagazine lovend over Italiaanse manieren: ‘Klose gebruikte zijn knokkels om keihard te slaan.’ Hoedt ziet dat als ‘de kneepjes van een kampioen’.

Kan Vanden Borre dat niveau weer halen? En zijn keiharde knokkels daarvoor onontbeerlijk? Nee. Profvoetballers, ook de elegante Wesley Hoedt, komen vaak met anekdotes om indruk op de leek te maken. In werkelijkheid is Miroslav Klose de sportiefste speler uit de hele voetbalhistorie.

Vanden Borre heeft een groter probleem dan knokkels. De medische staf van Anderlecht gaat er gemakshalve aan voorbij dat die achttien kilo eigenlijk nog méér zijn vanwege het verlies aan spiervolume. Er zal nog een kilootje of tien vet af moeten, en datzelfde gewicht aan gestaalde bil, dij en kuit ervoor in de plaats. Jammer, alle opofferingen zullen het lichaam nooit meer tevoorschijn toveren zoals het ooit was. Anthony, sla geen spitsen meer, vreet geen tegenstanders, laat het hijgen in de nek aan een ander. Je bent 31, geniet van een fijne oude dag. Eet het er maar lekker weer aan.