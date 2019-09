Marc Didden: ''A Rainy Day' is niet Woody's beste film, maar een stinker is het al evenmin'

Het regende in de stad, dus ging ik schuilen in de bioscoop en daar regende het weer, overvloedig zelfs. Even de laatste van Woody Allen meepikken, dacht ik. Of zoals een begeleidende vriend zei: ‘Misschien wel dé laatste van Woody Allen.’

Het krediet van de Meester van Manhattan lijkt in elk geval niet ver meer te strekken. Zijn memoires – die ik graag zou lezen – vinden geen uitgever meer. Een tv-reeks die hij draaide – en die ik graag zou zien – werd zonder meer verticaal geklasseerd. Zijn nieuwe film wordt zelfs niet uitgebracht in het land van de vrijheid.

Ook de vaderlandse pers was veelal keihard voor ‘A Rainy Day in New York’, volgens de laatste telling Allens 54ste langspeelfilm. Er werden woorden bovengehaald als ‘irrelevant’, ‘overbodig’, ‘bloedarmoedig’, ‘saai’, ‘praatziek’ en ‘vervelend’. En er werd door sommige vakbroeders vooral niet nagelaten om behalve voor filmrecensent ook nog even voor misdaadreporter en moraalridder te spelen, inzake Woody’s privéleven. Met volledig voorspelbaar gevolg.

‘A Rainy Day’ is verre van Woody’s beste film, maar een stinker is het al evenmin. Je voelt de derde leeftijd van de maker aan het ritme van de film, aan het soort rijke klootzakken waarmee hij zijn films blijft bevolken. Aan de oeverloze gesprekken die je eigenlijk alleen op feestjes van rijke klootzakken hoort. Je voelt ook dat hij de wereld wat loslaat, net zoals de wereld dat met hem doet. Maar op de beste momenten is Woody nog altijd Woody. Soms is hij weliswaar ook een beetje een alien.

Overigens is hij net klaar met het draaien van zijn 55ste opus. Hopelijk schijnt daarin de zon.

Marc Didden