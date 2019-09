'Als je hem niet tegenhoudt, bijt hij een stuk uit de tafel hier: 'O, die heerlijke textuur, je proeft de boom nog''

Meester-kok Sergio Herman en acteur Axel Daeseleire reizen naar zes landen – Thailand, Mexico, Noorwegen en andere fraaie moestuintjes van God – en verdiepen zich daar telkens in de plaatselijke keuken. Op het einde van elke aflevering heeft Herman een notitieboekje vol, en kookt hij een spectaculair diner. Ondertussen is er jongenslol getrapt, werd er een glas gedronken, en hebben de reisgenoten regelmatig halt gehouden om wat vlekken ontroering uit hun ogen te wissen.

Axel Daeseleire «We gaan telkens voor een drieslag: we willen de mens, de plaats en het culinaire product laten zien. Ik ben vooral geïnteresseerd in de plaats, Sergio in het product – en we vinden elkaar in het midden, bij de mens.»