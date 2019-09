Hopeloos slapeloos: 'Ik háát mijn bed: vreselijk dat ik er straks weer in moet kruipen'

'Elke avond voer ik hetzelfde gevecht met mijn pillen: doe ik het of doe ik het niet? Ga ik sterk zijn of zwak?'

Lize Spit: ‘Pillen of gek worden’

‘Kan het te maken hebben met een lage bloeddruk?’ Schrijfster Lize Spit (30) klemt haar gsm tussen hoofd en schouder en schudt een potje pillen bezwerend heen en weer, als een rammelaar: ‘Ik heb straks een afspraak met de dokter. Over mijn slaapprobleem, ja.’

LIZE SPIT «Ik heb gisteren een gaatje laten vullen en toen ik ging slapen, was de verdoving nog niet uitgewerkt. De hele nacht werd het er niet beter op, wat me ongerust maakte. Die tintelingen: tot daaraan toe, maar ik proefde ook niets meer en daar maakte ik me zorgen over. ‘Wat als dat nooit meer terugkomt?’ (lacht) Ik begon te piekeren, en dat piekeren escaleerde gaandeweg tot op de rand van paniek.