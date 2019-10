Op 22 augustus 2011, omstreeks 3 uur ’s nachts, viel de zestienjarige Sander Van Yper te pletter van de negende verdieping van het appartementsgebouw waar hij met zijn moeder verbleef. Sprong hij? Of werd hij geduwd? Feit is dat zijn dood de tragische climax was van maanden terreur: de tiener werd al een hele tijd afgeperst door een groepje jongeren uit zijn buurt.

‘Ik wil liever niks meer over Sander zeggen. ‘Het heeft al genoeg pijn veroorzaakt,’ sms’t een vriendinnetje van Sander. Af en toe gaat ze nog eens kijken naar de parking op het E3-plein in Ledeberg, waar een postbode op maandagochtend 22 augustus het lichaam van Sander vond. Een wanhoopsdaad, leek het toen, al liet de jongen geen afscheidsbrief achter en dacht zijn moeder, Samia Ferket, meteen dat er meer aan de hand was. ‘Mijn zoon was helemaal geen type om zelfmoord te plegen. Het was een opgewekte, levenslustige jongen met veel vrienden. Hij spaarde voor een nieuwe brommer en had zich net in een nieuwe school ingeschreven.’

Drie maanden later heeft de politie drie jongeren uit Gent opgepakt wegens steaming met de dood tot gevolg. Twee achttienjarigen zitten vast, een zeventienjarige is opgesloten in de jeugdinstelling van Everberg. Hij is intussen ook achttien geworden, en zal mogelijk uit handen worden gegeven door de jeugdrechter en als volwassene worden berecht. Daarmee worden de geruchten onder Sanders vrienden bevestigd dat hij al maandenlang werd geterroriseerd door een groepje jongeren uit de volkswijk aan de Brugse Poort, waar hij in een voetbalclub zat. Vooral T., de zeventienjarige drugsdealer die nu in Everberg zit, was een notoire pestkop en zou hem al maanden hebben afgeperst. De twee meerderjarige verdachten zouden enkel meelopers geweest zijn.