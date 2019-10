50 jaar Monty Python's Flying Circus: 'Dieren wurgen kon voor de BBC, masturbatie niet'

Op 5 oktober 1969 werd de eerste aflevering van ‘Monty Python’s Flying Circus’ uitgezonden. In de middeleeuwen, die duurden tot halfweg de jaren zestig, was humor een braakland, een woestijn van belegen grappen, melige woordspelingen en voorspelbare pointes. En toen was er plots... ‘Monty Python’s Flying Circus’! Hun universum was meer dan alleen maar grappig, het was een levensvisie: wie hun werk zag, bekijkt sindsdien de wereld met andere ogen. Minstens twee generaties Vlamingen zijn gevormd door Monty Python, en daar heeft dit heerlijke blad aan bijgedragen: Humo haalde de Pythons in als bevrijders, en door de jaren heen werden alle Pythons meermaals geïnterviewd (ook het feit dat heel wat Humocollega’s uit Pythonsketches ontsnapte typetjes bleken te zijn, schiep een band). Een overzicht.