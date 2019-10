Brihang: 'Sinds ik de AB heb uitverkocht, slaap ik heel slecht'

Als kind kreeg Boudy Verleye (26) Eendjes-boeken mee, terwijl de rest van de klas al Uiltjes-boeken las, en in de auto ziet hij de letters op verkeersborden nog altijd zwierig dansen. Maar ondanks – of dankzij – z’n dyslexie ontpopte hij zich als Brihang tot een rapper-dichter die de woorden over elkaar laat tuimelen tot songs vol weemoed en hoop. Met z’n tweede plaat ‘Casco’ onder de arm blikt hij terug op de afritten die het leven hem al dwong te nemen. ‘Uiteindelijk ben ik ook maar zo’n fantast die zich af en toe een Win for Life-lotje koopt, hopend op geluk.’