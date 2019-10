Stella Seitun, de vriendin van schrijver Ilja Leonard Pfeijffer: 'Ik werd verliefd op een man die me tegelijk ook afstootte'

'De boeken van Ilja zijn goed, maar de werkelijkheid is beter'

Ik loop achter Ilja Leonard Pfeijffer aan door de steegjes die hij heeft verliteratuurd in ‘La Superba’. Mijn zintuigen de kost gevend denk ik: dit is een Zuid-Italiaanse stad die ze verloren hebben gelegd in het Noorden. Dat heeft als voordeel dat men hier nauwelijks hinder ondervindt van het massatoerisme, dat fenomeen waarvan mijn gids de twijfelachtige zegeningen zo scherp en eloquent heeft beschreven in ‘Grand Hotel Europa’. Al te dichte drommen Aziatische globetrotters kan het centro storico van Genua niet behappen, en de bange blanke italofiel reist liever ineens door naar Toscane.

We zijn vertrokken op het Piazza delle Erbe, waar Pfeijffer woont en werkt, en naderen de Via Garibaldi, waar zijn geliefde een kunstgalerie exploiteert. Driemaal daags legt hij dat parcours af: ’s ochtends, wanneer hij haar naar haar werk vergezelt, ’s middags, wanneer hij haar ophaalt voor de lunch, en ’s avonds, zoals nu rond halfacht, wanneer zij de zaak sluit en ze samen huiswaarts keren naar palazzo weltevree. We doorkruisen Maddalena, één van de oudste quartieri van Genua, waar de hoeren en de pushers met hun klanten konkelfoezen in bars en portieken. De Via Garibaldi, de chicste straat van de stad, ligt amper 100 meter verderop.