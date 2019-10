'Voor zo'n klein bedrag steek je er beter geen tijd en moeite in,' zeiden ze bij de politie. 1.500 euro vind ik nochtans geen klein bedrag'

Dat cybercriminaliteit flink in de lift zit, blijkt uit cijfers van de Veiligheidsmonitor van de federale politie. Vergeleken met 2017 kende cybercrime in 2018 een stijging van zo’n 40 procent. Slechts een klein deel van de slachtoffers doet aangifte, maar de politie schat hun aantal op ongeveer 49.000 per jaar. Dat zijn er 135 per dag, of één om de tien minuten.

'Hij vroeg me of ik kon bewijzen dat ik geen bedrieger was. Dat was omgekeerde psychologie' Het chatgesprek van Lisa met haar oplichter

Eén van hen is Lisa, die op WhatsApp volgend bericht kreeg toegestuurd kort nadat ze een oude laserprinter te koop had aangeboden op 2dehands.be:‘Goedendag ik heb u nummer van 2e hands ik bericht u inverband met de printer die u aanbied heeft u die nog? Mvg’ Naast het Nederlandse telefoonnummer prijkt een foto van de geïnteresseerde koper: het gaat om een koppel – hij een grijsaard, zij wat jonger en zongebruind – dat breed glimlachend in de lens kijkt. Behalve wat flagrante taalfouten en een schrijnend gebrek aan leestekens valt hun op dat moment nog niets te verwijten.