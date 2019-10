Dirk Van Duppen, het grote afscheidsinterview: 'Voor farmabedrijven is een levensjaar 50.000 euro waard'

'Farmabedrijven gaan ervan uit dat jij je huis wilt verkopen om van kanker te genezen. Een levens jaar is voor hen 50.000 euro'

Dirk Van Duppen bond de strijd aan tegen het fijnstof in Antwerpen en voorkwam bijna eigenhandig mee de bouw van de Lange Wapper. Hij heeft de invoering van het kiwimodel afgedwongen, waardoor geneesmiddelen betaalbaarder werden. Nu geeft de ondervoorzitter van de Orde der Artsen hem na veertig jaar strijd gelijk. Hij en Geneeskunde voor het Volk beschuldigden de Orde ervan de centengeneeskunde in stand te houden. De Orde geeft dat nu toe – ‘Geneeskunde voor het Volk was zijn tijd vooruit,’ zei de topman – en volgt voor de nieuwe regelgeving het advies van Van Duppen op de letter. ‘Dat is mijn laatste wapenfeit,’ zegt hij, als we aan zijn eenvoudige tafel gaan zitten in de serre van zijn sober ingerichte huis. Hij slikt tranen weg. Een maand geleden viel het keiharde verdict: pancreaskanker.

Dirk van Duppen «In juni heb ik bij mezelf diabetes vastgesteld. Het gevolg van overgewicht, dachten Lieve (Seuntjens, zijn vrouw en ook huisarts bij Geneeskunde voor het Volk, red.) en ik. Ik heb toen tien weken lang een streng dieet gevolgd en veel bewogen, en ik ben 10 kilo vermagerd. Maar mijn bloedsuikergehalte daalde niet. Toen wisten we dat er iets ernstig mis was. We lieten een scan maken en ja…»