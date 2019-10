Humo sprak met de opmerkelijkste buitenlandse vrienden van Sven de Leijer

'Iedereen dacht dat de slaapkamer met het Ferrari-bed de mijne was, maar ik heb niet eens een Ferrari. Oké, wel een Maserati'

Samr Al Marzooqi: ‘Geweldige schoonouders’

Samr Al Marzooqi (34, Verenigde Arabische Emiraten) «Ik werk zelf al vijftien jaar in de media-industrie, en zo zijn de programmamakers via via bij mij terechtgekomen. In het begin snapte ik het opzet van de quiz niet goed: is het een realityshow? Vóór de tv-ploeg naar Dubai afreisde, hebben we lang zitten skypen en moest ik foto’s van mijn huis doorsturen. Naar mensen die ik nog nooit gezien had! Voor hetzelfde geld wilden ze m’n huis komen leegroven (lacht). En welk bedrijf heet er nu Desertfish? Maar omdat ik zelf geïnteresseerd ben in culturen, heb ik m’n argwaan laten varen. Hoewel ik de tv-ploeg twee dagen in de comfortzone van mijn huis moest toelaten, is het toch een heel mooie ervaring geworden.»

HUMO Wat was de vreemdste vraag die je voorgeschoteld kreeg?