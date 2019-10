'Als ze bij Infrabel hun job hadden gedaan zoals het hoort, was het ongeval nooit gebeurd'

We hebben afgesproken in het centrum van Aarschot. Daar werden Yentel Mertens en Brent Van Eylen een jaar geleden een koppel. Ze droomden ervan om er samen een flatje te huren. Tot Brent op die fatale zomeravond de dood vond op een bewaakte overweg.

HUMO Wat is er die donderdagavond in juni precies gebeurd?

Yentel Mertens «Ik was samen met Brent iets gaan drinken in café De Knoet, hier vlakbij. We spraken daar geregeld af met onze kameraden. Ook die avond was het erg gezellig. Onze vriend Robbe wilde vroeg naar huis, want hij moest ’s anderendaags werken. Brent zei: ‘Ik zet je wel thuis af, want ik moet ook op tijd uit bed.’»

HUMO Brent had niet te veel gedronken?

Mertens «Nee, helemaal niet. Het was een doordeweekse donderdag en op vrijdag wilde hij fris op het werk verschijnen. Ik moest op school mijn eindwerk voorstellen, dus vertrokken we rond tien uur aan De Knoet. Brent nam altijd zijn verantwoordelijkheid: als hij wist dat hij nog moest rijden, was hij bob.