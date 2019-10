Het schandaal rond de op seks beluste miljardair Jeffrey Epstein kent een Belgisch-Nederlandse kant. Jonge meisjes werden in de jaren 90 via een modellenwedstrijd van het tijdschrift Flair in de klauwen gedreven van Epsteins handlanger Jean-Luc Brunel. Jaren later zijn de vrouwen er nog steeds van overtuigd dat Models Office, het Brusselse modellenbureau dat de wedstrijd organiseerde, iets geweten moet hebben van het misbruik. ‘Ze deden alles voor de poen.’